Detalles Publicado el Miércoles, 17 Enero 2018

Norma Vallejo, asambleísta de Alianza País, ratifica su denuncia introducida ante el CAL contra las legisladoras Cristina Reyes del PSC y Ana Galarza de Creo por "insultar a sus compañeros" basándose en la "inmunidad".

"Yo no he insultado a nadie ni acepto que nos insulten" manifestó, al tiempo que dijo que no "caerá en provocaciones".

En otro punto, Vallejo exhortó a sus pares parlamentarios "hablar con la verdad" sosteniendo que los 74 asambleístas del bloque oficialista fueron llamados a la Presidencia de la República para plantear sus opiniones sobre la elección al igual que, previamente, se les permitió presentar propuestas.

Ante ello, recordó que Montecristi plantea como derecho el pronunciamiento del pueblo sobre los temas nacionales y su participación en el camino que se debe seguir. (PMB/Video Telerama)