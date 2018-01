1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 09 Enero 2018

El excontralor del Estado, Marcelo Merlo, explicó el rol que cumplirá la veeduría ciudadana cuyo objetivo será auditar la legalidad, fuentes y usos de la pública interna-externa contraída durante el Gobierno de Rafael Correa, específicamente entre los años 2012 y 2017.

Merlo detalló que en este tiempo la deuda se incrementó en 35 mil millones de dólares, llevando a que hoy en día se tenga que pagar por familia unos 16 mil dólares, no obstante afirmó que esto no estaría mal si el endeudamiento se fuese adquirido para financiar la inversión en infraestructuras que mejoren la calidad de vida del ecuatoriano y no para gasto "corriente" como pareciera haber sucedido.

Por tal motivo, ahora les toca desglosar que hubo detrás que cada centavo que se pidió y cada contrato que se firmó, a fin de establecer responsabilidades y glosas si se determina que hubo ilegalidades en los mismos. (PMB/Video Teleamazonas)