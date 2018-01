1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Domingo, 07 Enero 2018

Para los analistas políticos el Socialismo del siglo XXI no se consolidó en Ecuador como sucedió en Venezuela, debido a que los gobiernos han sido distintos con realidades económicas diferentes, pese a que ambas naciones realizaron modificaciones en sus leyes para afianzarse en el poder y apoderarse "por métodos democráticos formales" de los poderes del Estado. Y ante los cambios que está planteando el presidente Lenín Moreno, creen que el país se está alejando cada vez más de este "fracasado" proyecto.

Manuela Gallegos, activista ciudadana, explica que el Socialismo en Latinoamérica se dio porque hubo grandes recursos económicos que permitieron que se gobernará fuertemente desde arriba, concentrándose en lo político, pero no se pudo consolidar debido a que no respondieron a las demandas sociales sino que, por el contrario, se enfocaron realizar modificaciones a la Constitución que no beneficiaban en nada al pueblo.

Ante ello Aparicio Caicedo, director de Fundación Ecuador Libre, dijo que el error fue en que todos pusieron su deseo en un proyecto que no tenía viabilidad política y en el caso de Ecuador ofrecieron volver al mismo sendero donde se había transitado desde que se tiene petróleo, con el mismo discurso nacionalista y revolucionario de promesas mientras se tenía el precio del petróleo alto para caer después en una crisis cuando éste bajó.

Por su parte Gustavo Ayala, expresidente del Partido Socialista-Frente Amplio, expuso que el Socialismo nació como un proyecto que buscaba enfrentar al poder neoliberal que existía en América Latina y que "había fracasado", sin embargo terminó convirtiéndose en un slogan mediático sin contenido ajustable a las realidades de los países y el vivo ejemplo es Venezuela.

En ese sentido, Gallegos considera que en la actualidad se deben replantear las cosas a nivel político, porque todo muestra que tanto la derecha como la izquierda del centro y todos han fracasado en sus políticas y por eso los países están en crisis. "Es fundamental tener libertad y pensar en cómo llegamos a un tipo de gobierno en que, sin anular las libertades individuales, garantice los derechos de todos".

Actuación Lenín Moreno

Al referirse a Lenín Moreno y sus políticas actuales, los analistas reiteraron su apoyo a las preguntas por ser un mecanismo de participación ciudadana, que permitirá corregir errores cometidos en el pasado como las enmiendas impuestas y el bloqueo de espacios de expresión.

A juicio de Gallegos, la democracia tiene que basarse en los consensos y en el tomar en cuenta a todos, "sin rendirse ante los principios del otro lado", por eso apuesta por la institucionalidad democrática en donde cada uno conozca exactamente en donde están los espacios y los límites.

"Debemos alejarnos del autoritarismo vertical y patriarcal como lo impuso el gobierno de Rafael Correa, quien empezó a dirigir él sin dejar que las cosas funcionaran. Yo creo que cualquier gobierno que sea dictatorial, autoritario, impositivo no es correcto", sentenció.

A lo que Ayala respondió que "el gobierno de Lenín Moreno tiene que ser progresista con otros formatos y otras formas -desde luego- pero progresista porque ese es el horizonte. Debe mantener los gastos sociales", considera.

Para Caicedo, lo preocupante es que estamos en momentos críticos por lo que "no tenemos más tiempo" que perder y eso está pasando con la ley de "desactivación" económica, "si el empresario no es capaz de tener un entorno que le permita vender, que le permita emprender, que le permita irle bien en su trabajo, crecer no va haber un solo centavo de salario para los trabajadores", dijo al afirmar que "el presidente Lenín no entiende nada de economía" y en ese sentido debe apartar al "mismo equipo económico de Correa" para avanzar.

Finalmente, Ayala y Gallegos aplauden las políticas de Moreno y creen que están dados los espacios para construir un país con democracia real, participativa y amplia, mientras que Caicedo lamenta que no haya cambiado de ideología en relación a su antecesor, pero apuesta porque Lenín Moreno aproveche esta oportunidad histórica que tenemos de crisis para enderezar el camino en el país. (PMB/Video Ecuavisa)