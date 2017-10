El sí en la consulta popular es lo correcto

Miércoles, 25 Octubre 2017

El alcalde Guayaquil, Jaime Nebot, ha reiterado que el sí en la consulta popular convocada por el presidente de la República, es lo correcto, pero aclaró que esa opinión la hace a título personal, pues considera que la consulta no se debe ni puede politizarse.

En su acostumbrada cadena radial semanal, cuya matriz la ofició Radio Tropicana, dijo que algunas preguntas se quedaron corta, como la que hace referencia a delitos atroces, pues las violaciones practicadas a niños y adolescentes, no deben prescribir.

Que se plantee en minería y petróleo un desarrollo sustentable, me parece muy bien. "A la naturaleza hay que respetarla y los humanos progresar, de lo contrario el mundo no funciona, hay que conciliar los dos".

Sobre la reelección eterna, indefinida, de ningún funcionario, he estado de acuerdo nunca, no es buena para la democracia. Ahora sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), esa pregunta tiene dos preguntas en una, en la de fondo estoy de acuerdo, esto es que la elección de sus miembros sea por elección popular, porque los otros métodos se han probado y no han funcionado.

"Yo no veo por qué decir no a ninguna de las preguntas, ahora que el que yo diga que no se debe decir no, no quiere decir que la gente piense como yo, cada cual tiene derecho a pensar como quiera pensar y a votar como quiera pensar, por eso la consulta no se puede politizar ", sentenció.

Algunos quieren disfrazar la cosa, la quieren hacer aparecer como un duelo entre capitalistas y socialista, entre derechistas e izquierdistas, el pueblo no es capitalista ni socialista, ni derechista ni izquierdista, el pueblo es progresista. Le vale tres rábanos lo que pensemos los políticos, lo que el pueblo quiere es prosperidad individual y colectiva, y el que no entienda eso está confundiendo la gimnasia con la magnesia". (Radio Tropican)