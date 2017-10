1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 23 Octubre 2017

El Presidente de la República, Lenín Moreno, conmemoró este lunes el septuagésimo segundo aniversario de constitución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la ceremonia, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Arnaud Peral, entregó al Jefe de Estado un reconocimiento por su trabajo a favor de los grupos de atención prioritaria y por incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, varios lineamientos de la Agenda 2030.

Tras el recibimiento, el mandatario dio las gracias y sostuvo que lo recibía en nombre de las "mil millones de personas con discapacidad que tuvo el honor de representar", así como en nombre de todo el pueblo ecuatoriano.

“Recibo este reconocimiento con la gratitud, humildad y sencillez que aprendí de nuestros hermanos con discapacidad”, afirmó.

Aprovechó la ocasión para felicitar a la ONU que "día a día se orienta a reencauzar la humanidad y al mundo".

Recordó que en la Asamblea 72 del organismo, se resaltaron los avances de Ecuador en materia de inclusión plena y accesibilidad.

"Nuestro Plan Nacional Desarrollo está pensado para no dejar a nadie fuera, en especial a los más necesitados. Hoy me debo también al pueblo, a toda la Patria y este reconocimiento me obliga a ratificar mi compromiso de seguir luchando por un planeta cada vez más solidario”, sentenció.

Asimismo, rememoró que desde el G77+China impulsaron la Agenda 2030, para el aumento de recursos a favor del cambio climático, la protección del ambiente y los océanos. (PMB)