Detalles Publicado el Martes, 18 Mayo 2021

Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional, habló sobre los diálogos sostenidos dentro las bancadas legislativas para la elección de las autoridades.

A su juicio, la mayoría que se ha formado no puede ser coyuntural si no que tiene que irse madurando y forjando para lograr la gobernabilidad que necesita el Ecuador a través del nuevo gobierno; mismo que tiene que tomar decisiones rápidas y correctas en materia sanitaria para alcanzar la vacunación, "sin salud no habrá reactivación económica".

"Sabemos que hay muchas diferencias pero también coincidencias en las que los 137 asambleístas votarán a favor, como en la lucha contra la corrupción", dijo. (PMB)

Video de Telerama