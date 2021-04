1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 29 Abril 2021

Para el excandidato presidencial, Yaku Pérez, el gobierno electo deberá entender que hay una tercera vía, una opción, que no está acuerdo ni con la vieja derecha neoliberal ni con la nueva derecha populista. Aseguró que los ecuatorianos confiaron en su propuesta porque vieron que marcó distancia, no se asemejaba a ninguna de las dos posiciones y en tanto tiene esperanza.

Pérez no descarta reunirse con Guillermo Lasso porque "nunca hay que decir de esta agua no beberé", pero piensa que por ahora no es necesario debido a que "le mintió a su persona y al país, rompió su palabra". Aún así, desea que le vaya bien porque en una situación dramática hay que poner el hombro, aunque ella no significará que cogobernarán con él desde el Legislativo.

El excandidato, por otro lado, indicó que insistirá en una consulta popular para bajar el número de asambleístas a la mitad, eliminar los sueldos vitalicios y el Consejo de Participación Ciudadana. (PMB)

Video de Ecuavisa