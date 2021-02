1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Febrero 2021

"Ya no más división". Es la posición de Gabriela Panchana, comunicadora política, de cara a las elecciones de la segunda vuelta electoral en donde se elegirá el próximo inquilino de Carondelet. Panchana dice que la gente ya no quiere más polarización, quiere un país del encuentro del que habla el candidato Guillermo Lasso, ese es el gran desafío por delante. Consultada sobre cómo conectar con casi la mitad de la población del país que no votó con ninguno de los dos candidatos que pasaron al balotaje, dijo que ese es otro gran desafío y no solo pasa por lo comunicacional sino por lo humano. "Hay que abrir el corazón, dejar que nos duela y darle respuestas al segmento de la población que ha sido invisibilizada e ignorada. Guillermo Lasso necesita sentarse, escuchar, le va a doler y aprender realidades que él no ha estado expuesto". (jtr)

Fuente: Ecuavisa

