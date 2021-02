1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 01 Febrero 2021

Jeannine Cruz, asambleísta, a propósito del juicio político planteado en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que privilegiar a la familia no es lo correcto, no es lo ético. "Tomar decisiones al son de ser hijo me parece negligente". La legisladora espera que después del 7 de febrero el Consejo Administrativo de la Legislatura califique el juicio político en contra del ministro. (jtr)

Fuente: Max Tv

