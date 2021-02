Jaime Nebot, exalcalde

Detalles Publicado el Lunes, 01 Febrero 2021

Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, dijo sentir indignación por la decisión de cinco jueces de la Corte Constitucional que han decidido que no haya consulta popular sobre una propuesta de iniciativa ciudadana, cuyo cuestionario contenía 14 preguntas, orientadas a favorecer la actividad productividad y de servicios de ampliso sectores.

Mencionó que esas cinco personas vienen votando juntas con un claro sesgo ideológico, en contradicción a lo que dice la Constitución, les guste o no les guste. “Cinco personas amparadas en una institución que no responde ante nadie, han decidido que no haya consulta”.

“Cinco señores son más importantes que millones de ecuatorianos”, sentenció.

Nebot aclaró que esta no es una consulta política, es de los agricultores que quieren crédito y semillas rentables; por los ganaderos que quieren inseminación artificial para producir más carne y leche; por el sector turístico, porque está quebrado; por el sector de la construcción; por los pescadores artesanales; por los municipios, consejos y Juntas Parroquiales; por las universidades y exportadores que no les devuelven el impuesto al valor agregado (IVA); por los millones de asegurados a la seguridad social. “Y estos cinco señores se atreven a decirle a millones de personas que no pueden opinar. Incluso la ponente se permitió hacer comentarios sectarios y regionalistas...”.

Para Nebot las pregunas son legales porque no reforman la Constitución, sino la ley. También destaca lo dicho por el representante de la Procuraduría que dice que las preguntas son inconstitucionales."Vamos a ver si el procurador general respalda a este subalterno, de ser así lo vamos a llevar a juicio político".