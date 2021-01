1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 25 Enero 2021

Juan Fernando Velasco, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Construye, piensa que el gran desafío para el próximo Gobierno será establecer consensos nacionales. Llegar a acuerdos en beneficios de la ciudadanía sin repartir Ministerios ni otorgar ningún tipo de prebendas.

Asegura que dentro del movimiento que representa ha habido un cambio contundente y muestra de ello es que los viejos cuadros no están en las posiciones directivas ni como candidatos. Su gabinete, afirma, será construido con los mejores ecuatorianos.

A su juicio, por otro lado, el Estado es un mal administrador y en tanto no debería tener empresas, salvo a aquellas que le sirvan para garantizar derechos a la ciudadanía como CNT que puede dar conectividad a todo el Ecuador. "No tiene sentido tener empresas públicas que no generan servicios".

En cuanto a la deuda externa, dijo que hay que pagarla pero en mejores condiciones, para que no termine siendo una carga para los que menos tienen. Y no cree que se deban subir los impuestos ni bajar el IVA. (PMB)

Video de Teleamazonas