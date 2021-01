Debate en Contacto Directo

Detalles Publicado el Viernes, 15 Enero 2021

Se supone es un debate entre dos candidatos presidenciales. Gustavo Larrea candidato por Democracia Sí, asistió; Isidro Romero, del Partido Avanza, no apareció en el set del canal. Larrea dice que el país necesita un cambio, con acuerdos nacionales mínimos para que funcione la democracia, las libertades, la institucionalidad, y que esto no sea la "feria de la alegría, en donde todo el mundo hace lo que le da la gana. No, la anarquía no va a sacar el país adelante; al país lo vamos a sacar adelante con trabajo, con responsabilidad, con grandes acuerdos nacionales.

Recordó que él rompió con el correísmo en el 2009. Y lo hizo de manera pública, dice. La razón para esa decisión fue que la revolución ofertada no existió; se habló de una revolución productiva y no se apoyó a la producción; se habló de una revolución ética y fue un gobierno corrupto; se habló de una revolución en la justicia y se le metió la mano. También rememoró que él fue el que lideró la campaña: "Esta vez no, señor prepotente". (jtr)

Fuente: Ecuavisa

