Detalles Publicado el Martes, 29 Diciembre 2020

El director general del ECU-911, Juan Zapata aclara que no existe alerta naranja en el país. El documento que circuló no tiene validez porque no ha sido puesto a consideración en el plenario del COE Nacional.

Por otro lado recalcó que la ciudadanía, y mucho más en estado de excepción, debe acatar las disposiciones que da la máxima autoridad que es el COE. Las medidas buscan la contención para que no aumenten los contagios por COVID-19 y se garantiza la capacidad hospitalaria.

"El riesgo por COVID-19 existe y está presente en nuestro territorio, es por ese motivo que se están tomando medidas restrictivas que permitan controlarlo y minimizarlo", dijo al celebrar como con estas han disminuido las aglomeraciones que son focos de contagios.

Reiteró que se mantiene la prohibición de la quema de monigotes para evitar, entre otras cosas, que el humo genere complicaciones respiratorias. (PMB)

Video de Teleamazonas