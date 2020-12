1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Diciembre 2020

Un enérgico comentario fue el que emitió hoy (martes 22) el periodista Carlos Vera, director del programa "Al Día", en Max Tv, al referirse al estado de excepción decretado ayer por el Gobierno Nacional, al apuro y sin decreto firmado al momento de su anuncio.

Según Vera, el Régimen tomó ayer (lunes) medidas exageradas y sin planificación alguna, por lo menos no evidenció en función de qué plan lo que impartió y ejecutó en 24 horas.

"Sí, exigimos una reacción inmediata a los de Gran Bretaña. Que significaba bloquear vuelos con ese origen dado que no hay conexión directa. Otra, es evidente que no se logra éxito en las concentraciones de gente en mercados y ferias populares como La Bahía en Guayaquil. Y en muy pocos centros comerciales parecen romperse las reglas de juego que parecen romperse".

Pero el decreto del presidente se dice que se toman las medidas por el aumento del contagio. ¿Cuál aumento del contagio? se preguntó el periodista.

Lo que están haciendo es dar un frenazo económico a la actividad comercial del país, que es vital. Y de pronto salvoconductos restringidos a lo indispensable. "Lo que la pasará, de hecho, es que la gente va a desacatar las medidas porque son inaplicables, porque la termina asfixiando, castigando y amargando más".



"No jodan, ya estuvo bueno. No asfixien más a este país. No jodan más a este país", espetó Vera en su programa matinal. (jtr)

· Decretan estado de excepción por 30 días

Fuente: Video/Max Tv