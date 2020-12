1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 21 Diciembre 2020

Para el abogado constitucionalista, Ismael Quintana, el Ecuador se está enfrentando a una "pesadilla electoral", por parte del Tribunal Contencioso (TCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Expone que desde el inicio de este proceso electoral se ha registrado una serie de inobservancias e incumplimientos a la normativa electoral y constitucional. Con el binomio correísta y el de Pachakutik se dio un "pisoteo" a la norma y el CNE no hizo nada; ahora la "cereza del pastel" es Justicia Social, en donde el órgano se pone a medir fuerzas con un TCE que -con sus decisiones- se ha dedicado abiertamente a incumplir un informe de Contraloría.

Quintana, no obstante, no cree que el embrollo electoral se origine con el informe de Contraloría ya que éste nació de una acción de control, respecto del sistema informático del CNE en 2019 y dispuso la eliminación de cuatro partidos. El informe era jurídicamente viable, pero fue el CNE que permitió su participación, no acató la orden a tiempo y ahora vemos las conscuencias.

A su juicio, los consejeros del CNE deben ser separados de su cargo, antes de que el país se lamente por los resultados electorales y la falta de transparencia en el proceso. Al igual que los vocales del TCE deben ser destituidos por desobedecer a la Contraloría General del Estado. (PMB)

Video de Teleamazonas