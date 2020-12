1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 14 Diciembre 2020

El exministro Juan Fernando Velasco, candidato presidencial por el movimiento Construye (Ruptura), dijo que aceptó postularse para evitar que el país no caiga nuevamente en la trampa del totalitarismo, pese a que las encuestas no lo ubican en niveles de favoritismo. Mencionó que aún hay un alto porcentaje (70 %) que aún no ha decidido su voto.

“Nosotros teníamos un candidato que era Otto Sonnenholzner, pero él decide no ir... y yo fui la siguiente opción”, develó.

También dice que ha repasado lo que ha hecho estos meses de campaña y no se reconoce," yo no soy ese". (jtr)

Fuente: Video/Max Tv