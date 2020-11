1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 26 Noviembre 2020

La viceprefecta de Pastaza, Cumandá Guevara, dialogó junto a la prefecta de Santo Domingo, Johana Nuñez, y la viceprefecta de Los Ríos, Jhoa Chong Qui, viceprefecta de Los Ríos, sobre la violencia política contra la mujer.

Guevara fue electa por voto popular y llevo más de un año sin ejercer función alguna dentro de la Prefectura. La discriminación, a su juicio, viene de parte del prefecto de la provincia. "No puedo participar en las sesiones ni hacer nada".

Nuñez también ha sufrido violencia política, como prefecta ha tenido ataques de ciudadanos que buscan desestabilizar su gestión. En medios de comunicación de locales la tildan de vaga, la critican por maquillarse y tener un programa de bailoterapia.

En tanto, Chong -al igual que Guevara- tampoco ha podido ejercer funciones. "No se ha cumplido con lo planteado en campaña. No he tenido apertura en ninguna de las áreas de la Prefectura".

Cumandá Guevara propone que se reforme la ley que le da la potestad al prefecto para que delegue funciones a los viceprefectos y sea por legislación que se establezcan sus obligaciones.

Mientras que Johana Nuñez y Jhoa Chong plantean que esto reforma a la ley se fortalezca capacitación y educación, a fin de vencer la violencia contra la mujer. (PMB)

Video de Teleamazonas