Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC), en diálogo con La Posta, al argumentar la alianza presidencial con el movimiento CREO, dijo que Guillermo Lasso ha acogido las propuestas socialcristianas y el PSC apoya su candidatura. Entre las Lista 6 (PSC) y 21 (CREO) no existe pugna. Rivalidad política sí, porque se disputa un espacio. "Aquí lo importante es evitar que el desastre continúe".

Ahora, hay discrepancias sí, porque no estaremos para cambiar posiciones que hemos mantenido toda la vida, y no es con Guillermo Lasso, no es si es que gana Guillermo Lasso. No estamos en la posición de más impuestos, en cuanto a baqueros, hay malos y buenos. "El señor Lasso ha aclarado algo muy interesante, que yo lo lo había oído antes, todos vamos mejorando y madurando, él está de acuerdo que la banca extranjera venga a competir en el Ecuador, como tiene que ser, para bajar las tasas de interés, para abaratar el costo de producción...".

"Coronavirus más, coronavirus menos, el daño es permanente en términos económicos. El daño de la mala administración es agudo y permanente", apostilló. (jtr)

