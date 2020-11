1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Noviembre 2020

Teodoro Maldonado, director de la Delegación Electoral del Azuay, se pronunció sobre las Juntas Receptores del Voto (JRV) e indicó que este lunes se realizó el sorteo y selección de los 13.559 ciudadanos que las integrarán.

A partir de este miércoles se iniciará el proceso de notificación y capacitación. Son 270 recintos electorales en el Azuay, debido a que fueron ampliados en la pandemia y en ese sentido serán 1.937 juntas.

Las JRV fueron integradas en un 82% por estudiantes universitarios entre 18 y 23 años, y un 18% por funcionarios públicos.

Quienes no asistan a la capacitación serán sancionados con un 10% del salario básico unificado, sino no asiste a la integración de la junta el día de elección recibirá una penalidad de 15% y de no sufragar la sanción será de un 10% adicional.

Maldonado, en tal sentido, exhorta a todos a participar y ser guardianes de la democracia. (PMB)

Video de Telerama