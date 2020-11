1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Noviembre 2020

El analista político, Oswaldo Moreno, habló sobre sus proyecciones para las elecciones del 2021 con Carlos Vera y en primer lugar manifestó que lo que mantiene al correísmo en el imaginario de la gente son varios factores: la conducción desastrosa del Gobierno, las lecciones no aprendidas después de las marchas y seguir nombrando a Rafael Correa en todos los discursos.

En tal sentido, el correísmo aún se encuentra presente en sectores de la sociedad porque la vara con que hay que compararlo es con el morenismo que no ha hecho nada positivo. Además, el Gobierno ha tenido permanentemente en su relato al correísmo e hizo del juicio a Rafael Correa una política de Estado cuando debió ser un tema institucional.

Manifestó que si se ve la valoración a Correa, puede ser de 4 sobre 10 o 6 sobre 10, pero la valoración a Lenín Moreno es de cero. "A la gente le molesta la inoperancia y las excusas. No es la primera vez que un Gobierno se pasa quejando; le pasó a Borja que estuvo casi 4 años culpando a Febres Cordero", dijo.

Respecto a los candidatos, indicó que Guillermo Lasso sería el candidato natural de la derecha, pero cometió el error de no capitalizar el resultado del 2017 y "se empantanó en un fraude que no pudo probar". Aún así, tiene la ventaja de contar con un plan económico.

En cuanto a la izquierda, considera que la Conaie es la alternativa para aquel que es de esta tendencia pero no es correísta; no obstante, van a tener que aliarse "con mestizos para conquistar al Ecuador". A su juicio, Yaku Pérez tiene la capacidad de llegar a los millennials, un sector que muchos candidatos no toman en cuenta

Pese a esto, según su percepción, Andrés Arauz va primero, Yaku Pérez de segundo y Guillermo Lasso de tercero. Mientras que hay dos candidatos en la lista de espera que podrían ser protagonistas: César Montúfar e Isidro Romero. "Aún no se define nada, recién en enero empieza el mes clave".

"En enero, recién nos acordamos que vamos a votar en un mes, que estoy en la peor crisis de la historia y que hay alguien que podría ayudarme a resolver eso: un candidato", expresó.

Oswaldo Moreno, como consultor político, no pide un Gobierno de izquierda o derecha, sino de instituciones sólidas, sentenció. (PMB)

