Detalles Publicado el Jueves, 05 Noviembre 2020

Comparecencia. El sábado la Ministra de Gobierno presentó sus pruebas de descargo. (FOTO. Archivo)

La Comisión aprobó el informe que recomienda el juicio político contra la Ministra de Gobierno.

No hubo vueltas que dar. Independientemente de si hay o no argumentos y causales sólidos para que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, comparezca ante el Pleno de la Asamblea por los hechos de octubre de 2019, ya se sabía con anticipación que el informe que elaboró la Comisión de Fiscalización recomendaba que sea sometida a juicio político para su censura y destitución. Los votos solo solemnizaron esa intención: 9 a favor del informe, uno en contra y una abstención.

Es que cuando se dio la tan cuestionada y polémica renovación de la Comisión de Fiscalización, hubo el compromiso político de que ninguna propuesta de interpelación se quede en esa Mesa legislativa, con el objetivo de que pase al Pleno y sean los 137 asambleístas los que evalúen la gestión de un funcionario.

Así quieren evitar quedar como la Comisión de archivo, nombre que caracterizó a las que les antecedieron. Lo terminaron por reconocer los asambleístas Mercedes Serrano (PSC) y Elio Peña (PK), presidente de la Mesa. “Esta es una Comisión de sustanciación de los procesos y jamás una Comisión puede suplantar a la decisión suprema del Pleno de la Asamblea como máximo organismo de la Función Legislativa”, dijo Peña. Incluso recordó que el proyecto de reformas a la Ley de Función Legislativa, que está para veto de Ejecutivo, contempla ese cambio, que sea el Pleno la instancia final ineludible de todo proceso de interpelación.

El debate

Terminada la lectura del informe, que se hizo en cerca de tres horas, se abrió el debate en la Comisión. Los legisladores que intervinieron coincidieron en señalar que en el proceso de sustanciación se respetó el debido proceso y se permitió que Romo ejerciera su defensa.

Los legisladores correístas Bairon Valle y Esteban Melo, soltaron toda su “artillería” en contra de la funcionaria. Valle dijo que Romo en sus intervenciones ratificó las pruebas de cargo y aseguró que no presentó una sola de descargo que permita desvirtuar las causales de incumplimiento de funciones.

Para el legislador, prueba de esto es el hecho de que la Ministra se haya disculpado por los eventos de violencia en las universidades y que haya reconocido el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Valle no se quedó en esa evaluación, sino que fue más allá: “Es la peor Ministra de Gobierno que ha tenido Ecuador”, dijo. Y trató de relacionarle con el reparto de hospitales y la crisis carcelaria del país.

De su lado, Melo dijo que la actitud de la Ministra puso en peligro la seguridad de todos los ecuatorianos y que le falló a la Policía Nacional.

La otra visión

Una leve defensa de Romo hizo el asambleísta independiente Franco Romero, quien dijo que los proponentes del juicio político –Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo- no habían podido comprobar que existió incumplimiento de funciones, que las casuales no tenían sustento jurídico como para que la funcionaria sea convocada al Pleno. “En octubre la Ministra no violó norma constitucional ni legal que amerite su enjuiciamiento político”, aseguro.

En el mismo sentido se pronunció Noralma Zambrano, de Alianza PAIS, quien argumento en favor de Romo. “No es titular de la logística (de la Policía) ni tiene competencias de orden táctico u operativo”, dijo Zambrano, pero terminó por emitir un voto de abstención.

El informe deberá pasar a la Presidencia de la Asamblea para que se convoque a sesión del Pleno con el objetivo de enjuiciar políticamente a Romo, para lo que se necesitarían 91.

La ministra Romo se pronunció -en su cuenta en Twitter- ante esta decisión: "En Fiscalización se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo, seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre".

LOS VOTOS

A favor del juicio:

Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña, de CREO.

Dennis Marín y Marcela Serrano, del Partido Social Cristiano.

Esteban Melo y Bairon Valle, de la bancada correísta.

Jaime Olivo y Elio Peña, de Pachakutik.

José Serrano, de AP.

En contra:

Franco Romero, independiente.

Se abstuvo:

Noralma Zambrano, de AP.

