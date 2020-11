1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 04 Noviembre 2020

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), refirió que el presupuesto de 83 millones de dólares aprobado por el Ministerio de Finanzas permite que las cosas se hagan, aunque hay sacrificios importantes a nivel de pagos de empleados o funcionarios que van a ser contratados, también hay otros temas como en comunicación que se han reducido. Pita reclama que ese presupuesto sea conocido por el Pleno del CNE de manera transparente.

Consultado de por qué la alianza electoral CREO-PSC no se refleja en las decisiones del CNE, Pita manifestó: "Cuando yo conocí del acuerdo y se establecía la posibilidad de que los representantes de estas dos organizaciones políticas se pongan de acuerdo para el control electoral, no obstante, mi resistencia a admitir que yo represento a una organización política, vi con buenos ojos aquello que se establezca esta unión para efectos de hacer control electoral. Ahora, el control electoral no es ir a pararse a las mesas y ver si la gente está votando bien, o mal, el control electoral es íntegro, controles cruzados…Al final del día lo que está pasando es que las organizaciones políticas que integran la mayoría en el CNE lo que quiere es respaldar, sustentar y defender sus metros cuadrados electorales". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa