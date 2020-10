1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Momentos del Yaku-Lasso...

Lourdes Tibán, de Pachakutik, a propósito del ambiente electoral, dijo que prefiere un balotaje entre Yaku-Lasso, porque le da pereza hablar de Andrés Arauz, de quien dice no saber quién es, además es el "llavero de Rafael Correa" y tengo que hablar sobre Correa sobre el personaje que está detrás de esa candidatura.

Dijo que no les importa que pongan a Yaku Pérez en cualquier lugar en las encuestas, eso les da más fuerza para trabajar por la candidatura del movimiento indígena.

Una de las críticas que se escuchan es que Yaku Pérez no es indígena, y cuál e sel problema sino fuera indígena, dice Tibán. También se cuestiona que no habla quichua, "ahí está Correa hablaba cinco palabritas y hablaba tontería. Incluso se dice de por qué se cambió de nombre, se pueden cambiar todos los nombres, "cámbienselos no sean resentidos". (jtr)

