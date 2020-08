Fernando Flores, asambleísta

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 95% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 14 Agosto 2020

Entre mayo y julio se han suspendido 18 sesiones telemáticas convocadas de la Asamblea Nacional. La razón: "Cuando llegan los puntos de fiscalización se suspenden las sesiones". Así lo dijo el asambleísta Fernando Flores, del movimiento CREO, durante la entrevista en Max Tv OnLine.

Ayer, en la sesión del Pleno la Legislatura correspondía como punto siguiente a la votación de la moción de legisladora Lourdes Cuesta, una propuesta suya de reestructuración de la Comisión de Fiscalización para transparentar los procesos internos de la Asamblea. En ese punto se suspendió la sesión, eran las 16:30. Eso mismo sucedió la semana anterior, al momento de llegar al cambio del orden del día, con igual propuesta, se suspendió la sesión.

"No se quiere dar paso a la fiscalización", apostilló.

El presidente de la Asamblea no facilita, encubre

El periodista Carlos Vera, director del programa "Al Día", de Max Tv Online, le planteó al asambleísta Fernando Flores por qué no impulsar mejor una medida práctica, que aunque quede como un exhorto tiene un efecto enorme frente a todos los asambleístas cuestionados, "exhortarlos a renunciar o a principalizar a sus suplentes hasta que concluya las investigaciones de la Contraloría.

"Sabe lo que significaría la irrupción de un grupo de asambleístas de diversos bloques que se consideren rectos, y que no acepten ser metidos en el albañal en el que están licuando a todos. Asumir una posición pública así. En vista de que el presidente de la Asamblea, según lo que usted (Fernando Flores) describe, encubre. No facilita, encubre. Dieciocho sesiones postergadas desde mayo a junio, usted no lo quiere llamar así. Los periodistas estamos para decir las cosas como son, aunque no tengamos inmunidad parlamentaria".

Fernando Flores recordó que en junio pasado acudió a la Fiscalía, junto a otra asambleísta, a pedir un acto urgente para que confisque los documentos de las firmas de los adherentes permanentes que daban vida jurídica al movimiento "Amigo" del exasambleísta Daniel Mendoza, que reposan en las bodegas del Consejo Nacional Electoral. También se solicitó que se investigue a los 137 legisladores. Igual petición se elevó a la Contraloría, incluyendo a sus asesores.

“Desde mi bancada pedimos que Contraloría de nombre y apellido de quienes están siendo procesados e investigados, es importante que sepan que no todos los Asambleístas son corruptos".

Una última medición de la credibilidad de la palabra de los asambleísta la sitúa en un 2 %, mientras que la aprobación a la gestión de la Asamblea Nacional también anda por el piso, un 3 %. (jtr)

Fuente: Video/Max Tv Online