Detalles Publicado el Jueves, 13 Agosto 2020

Germán Rodas, vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), manifestó que la parafernalia de la detención de un expresidente no puede ocultar ni servir para olvidar otros casos de corrupción, como el caso Odebrecht, la renegociación de la deuda o la denuncia en contra de un exfuncionaria de Gobierno, que dirigió la Secretaría de Riesgo, Alexandra Ocles. Desde luego -dijo- hay que seguir con la persecución de las mafias organizadas y delincuenciales que han asaltado aprovechándose de la presencia del dolor y la pandemia.

Rodas refirió que la CNA ha actuado con la certeza de que también hay que investigar a este Gobierno.

El comisionado habló de una contraloría social en el Consejo Nacional Electoral. La justificó para que no vuelvan al poder los padres del latrocinio. Según Rodas, el CNE ha perdido legitimidad pública, pues para mantener una mayoría se van distribuyendo los cargos y puestos, que por coincidencia van a sectores del régimen anterior. Y quien los pone ahí es la consejera más silente: "La señora (Esthela) Acero, no habla, pero actúa. No dice, pero pone a su gente ligada al régimen anterior". (jtr)

