Detalles Publicado el Viernes, 31 Julio 2020

César Montúfar, acusador particular de Jorge Glas, exvicepresidente implicado en varios casos de corrupción, refirió que pese a que hay sentencias ejecutoriadas el procurador general del Estado no hace nada por recuperar lo robado. En el caso de Glas aún no ha devuelto nada.

Apenas ha recuperado 36.000 dólares.

Según Montúfar, hay varias sentencias ejecutoriadas pero el procurador a hecho poco o nada por recuperar esos recursos. Citó el juicio por 33 millones de dólares por asociación ilícita en contra de Jorge Glas y otros; los 37 millones más los 12 millones de un comiso que debería pagar Jorge Pareja Yannuzzelli por tráfico de influencias; 5 millones de deben pagar exfuncionarios del Ministerio de deportes; Alexey Mosquera, exministro de Rafael Correa, dos millones más.

En el caso Odebrecht -dijo- es mucho más grave, porque no han comenzado las acciones judiciales. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa