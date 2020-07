1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Julio 2020

Para el constitucionalista, Hugo Landívar, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha vuelto a cometer un error al enviar una terna con personas en cargos públicos a quienes se les debía pedir la renuncia para no faltar a la Constitución.

No obstante, explica que ya no hay oportunidad de que sea devuelta la terna y piensa que María Paula Romo quedará como vicepresidenta. Posteriormente, corresponderá a la Corte Constitucional pronunciarse sobre si se cometió una inconstitucionalidad en esta elección o no.

Por otro lado, Landívar expresó no estar de acuerdo con eliminar la figura de la Vicepresidencia, como han planteado algunos y explicó las razones. (PMB)

Video de Telerama