Detalles Publicado el Martes, 07 Julio 2020

El dirigente de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, considera que se debe dar la oportunidad a los ciudadanos de elegir por sus candidatos y ya quedará en el próximo Gobierno llamar a una unidad para salvar al país, "la situación al momento es catastrófica".

En ese sentido, considera inconstitucional la decisión del CNE de pedir la inscripción de forma presencial las candidaturas. "Esto es apelable y no solo afecta a Rafael Correa, sino a miles de ecuatorianos que tendrían que venir al país antes de la campaña para cumplir con el requisito".

No obstante, dijo que esto no les detendrá como movimiento y en su momento propondrán las candidaturas, para ir entrando en el calendario electoral. "Si algo se espera es que en estos comicios los ciudadanos podamos elegir y podamos seleccionar. Que no se proscriba a una persona y a un movimiento", reiteró. (PMB)

En #APrimeraHora, @virgiliohernand, dirigente de la Revolución Ciudadana, se refirió se refirió a la 'coalición' que buscarán construir para las #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/LZPCNvhNd9 — PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) July 7, 2020