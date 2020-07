1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Julio 2020

Otto Sonnenholzner Sper, 37 años, ha comunicado hoy la país su decisión de renunciar al cargo de vicepresidente de la República. "Me voy con la frente en alto y de la mano de mi esposa", apostilló.

Hizo un llamado a los ecuatorianos a luchar juntos por el único proyecto que vale la pena, el que tiene siete letras y se llama Ecuador, dijo en cadena nacional teniendo como fondo la Bandera del Ecuador y un cuadro de José Joaquín de Olmedo

"No es una decisión fácil", dijo. Hay que renunciar a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa. "Haré este esfuerzo de fuera de la Vicepresidencia, así no quedará duda alguna respecto del uso de recursos públicos para esto".

Con esta decisión aquellos que no quieren que el país cambie redoblarán sus ataques. "Te pido que no creas en tanta mentira orquestadas porque quienes le temen a la juventud, a las nuevas ideas y personas que quieren sacar adelante al país. A los que somos independientes y no le debemos nada nadie. Intentan relacionarme a cualquier costo con cualquier cosa, pero la gente sabe que mi única relación es con la verdad".

"Quieren bajar a la gente decente a su cloaca porque creen que es la única forma en que pueden competir. Como no pueden superar su incompetencia quieren a cualquier costo destrozar lo que ven con competencia".

"Saben que estamos hartos de ellos y no podemos quedarnos de brazos cruzados...No confíes nunca por gente obsesionada por el poder, en los que estuvieron por años empeorando todo e insisten en volver, a cualquier costo a cualquier cargo; no confíes tampoco en los que vende falsas ilusiones porque no hay fruto sin esfuerzo ni fórmulas mágicas. Las verdades a veces son incómodas pero necesarias".

Tampoco hay que creer en quienes se consideran indispensables, porque nadie lo es, dijo el exvicepresidente.

Sonnenholzner, radiodifusor y economista, fue posesionado el 11 de diciembre del 2018, y estaba previsto que su periodo para el que fue designado sea el 24 de mayo del 2021. Fue escogido con 94 votos de entre una terna de candidatos enviada por el Ejecutivo, después de la renuncia de María Alejandra Vicuña.

Con esta decisión el presidente Lenin Moreno tendrá que escoger a su cuarto vicepresidente. El primero fue Jorge Glas, que se encuentra privado de su libertad acusado de corrupción; María Alejandra Vicuña, también acusada de corrupción (diezmos), y Otto Sonnenholzner que ha renunciado hoy. (jtr)