Detalles Publicado el Domingo, 05 Julio 2020

En el programa Políticamente Correcto hablaron sobre cuándo la tendencia de derecha dejó de ser gravitante en las elecciones presidenciales.

Para abordar por qué a esta corriente se le ha hecho tan difícil renovarse, estuvieron en el debate el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, el politólogo Felipe Burbano de Lara, junto a la decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEK, María Paz Jervis.

A juicio de Dahik, en Ecuador lo que existe es una crisis de ideologías, de todas las tendencias, por ilegitimidad de la democracia sometida a corrupción y a campañas políticas de mercadeo, no de discusión.

Mientras que Burbano explica que la derecha tuvo una propuesta interesante en el año 82-84, bajo la figura de Febres Cordero; proyecto que giró alrededor del neoliberalismo renovador. Y cree que los políticos de hoy prefieren no identificarse con la derecha porque hay demasiado prejuicio ideológico y poco pluralismo en el debate nacional.

En tanto, Paz Jervis considera que tanto a la derecha como a la izquierda les falta lo mismo hoy en día: nuevos liderazgos. “La política debe adaptarse a los jóvenes” y a sus nuevas dinámicas sociales, quienes no encuentran en la derecha una agenda política contemporánea.

Para Dahik, la unificación de tendencias es clave para bloquear a la Revolución Ciudadana y cree que ni la izquierda ni la derecha sacan al país adelante, "es momento de definir objetivos".

"Todos nos equivocamos al no querer dialogar, porque el que no dialoga, miente. Debatir evita que cualquier candidato proponga cualquier cosa", agregó al reiterar que no es momento de ver quién hereda liderazgos, sino de entender y salir de esta crisis.

Además los panelistas debatieron sobre los líderes del PSC, Jaime Nebot, y el de CREO, Guillermo Lasso. Y sobre el voto joven, coincidieron en que se se debe trabajar en una agenda más pragmática que doctrinaria en términos de ideología. "El reto está en plantear al electorado joven unos desafíos convincentes", expresó Burbano. (PMB)

Video de Ecuavisa