Detalles Publicado el Viernes, 03 Julio 2020

"Ni el país me debe nada, ni yo le debo nada al país. Son 35 años de servicio real, con logros reales", expresó este viernes el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Jaime Nebot, al señalar que un ciudadano debe saber irse cuando la gente quiere que se queda y no cuando reza para que se vaya.

"No dejo de servir, cambio de perfil y ahora ejerceré el cargo más importante de mi vida pública: el de un ciudadano ecuatoriano que quiere luchar para poner su sello en el rumbo del país hacia la prosperidad".

Al momento el PSC cuenta con cinco precandidatos, personas "leales, valiosas, con experiencia" como lo son: Henry Cucalón, Henry Kronfle, María Cristina Reyes, César Rohon y Luis Fernando Torres. De entre ellos se decidirá si el candidato presidencial estará dentro del partido o si será un independiente que coincida con las propuestas de prosperidad y que cumpla con la aceptación social.

Se elegirá a la persona que reuniendo las cualidades tenga más capacidad de ganar, dijo al agregar que debe tener "capacidad, coincidencia con nuestras tesis, honestidad y popularidad".

"Las ideologías y el partido no llegan a ninguna parte si se creen el centro de un proceso electoral. Nosotros no vamos con una izquierda fracasada y estatista ni con una derecha extrema, sin alma, que no siente ni tiene conciencia social", señaló.

Por otro lado, se pronunció sobre los casos de corrupción en Ecuador e indicó que estos se combaten con formación y sanción. En cuanto al caso Sobornos, pidió que se aplique la justicia con celeridad, sin perseguir ni solapar a nadie.

El líder del PSC, también habló sobre la consulta popular que dirigirá y abordó el tema económico. (PMB)

Video de Teleamazonas