Diálogo con Marcelo Longobardi, de CNN

Detalles Publicado el Lunes, 15 Junio 2020

Ya dio fecha, en la semana del 21 de junio próximo, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunciará su decisión de terciar o no por la presidente de la República en los comicios del 2021. Así se pronunció en una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi, de CNN.

Dijo que de no ser candidato apoyará a quien sostenga la ideología de la prosperidad, "y si soy candidato llevaré adelante la ideología de la prosperidad".

"Si vuelvo a la política será por la puerta ancha y no por la ventana", dijo Nebot a manera de reacción por lo preguntado por Longobardi acerca de un elogio del expresidente Rafael Corrrea en caso de ser candidato. "No estoy en la línea de sucesión y no seré parte de un golpe técnico de Estado".

También tuvo críticas para el manejo económico del presidente Lenín Moreno, de quien expresó tiene un equipo económico malo.

Sobre la renegociación de la deuda externa tuvo palabras de reconocimiento por lo hecho por el gobierno argentino. "Creo que Argentina ha hecho lo correcto. Queremos pagar, vamos a pagar, pero hay que sentarse con los tenedores de bonos y plantear una rebaja de los intereses, aumento del plazo y quita del capital. Y añadir cuotas ascendentes del pago del capital".

Nos equivocamos con Morales

Consultado sobre el caso de corrupción del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, mencionó que se está en el proceso de destitución , "ya tenemos los votos necesarios".

Todo partido político se puede equivocar en la selección de un candidato, pero en lo que no nos podemos equivocar es en señalar al corrupto por más que pertenezca a las filas del partido de uno, el demandar sanción y exigir cárcel, y eso no lo ha hecho nadie. Hay partidos que callan frente a los corruptos, otros que lo aplauden".

Resultados positivos con hidroxicloroquina

Jaime Nebot explicó las bondades que ha tenido la hidroxicloroquina, asociadas a otros medicamentos, en el tratamiento de las personas contagiadas con el covid-19, con resultados, hasta el momento, muy buenos" en Guayaquil.

Hemos pasado -dijo- de picos muy altos de fallecimientos a cero de decesos asociados al covid-19, en las últimas semanas. Al uso de la hidroxicloroquina, y de otros medicamentos, hay que resaltar la labor del comité privado que buscó recursos, importó el medicamento y la logística implementada para llegar a todos los pacientes.(jtr)