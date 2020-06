1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 09 Junio 2020

Sobre la avioneta accidentada este lunes en Tumbes, la ministra de Gobierno María Paula Romo, mencionó que el tema es muy sensible por lo que no se pudo dar información preliminar hasta no tener datos de los afectados, entre los que se encuentra el investigado por casos de corrupción Daniel Salcedo y sobre quién pesa una orden de captura.

"Ayer hablé con la Policía del Perú, para no caer en rumores", dijo al señalar que es importante comprobar lo ocurrido, "hay tres heridos y un fallecido que fueron llevados a casas de salud".

Sobre el presunto robo de la avioneta en donde se trasladaba el investigado, Romo indicó que si que alguien acusa de un delito, este debe probarse. Pero hasta ahora "no existe denuncia formal del supuesto robo. Ya con la autorización de la DGAC se conocerán los permisos de la aeronave que realizaba esta ruta para determinar si existieron irregularidades".

En otro orden de ideas, habló sobre cuando la Policía Nacional puede realizar un allanamiento. Una es en flagrancia y otra cuando existe una orden pedida por la Fiscalía y aprobada por un juez. "Por eso es indispensable el trabajo conjunto entre Policía, Fiscalía y jueces", explicó.

Acerca de la pandemia, la ministra informó que esta se mantiene activa en el país y en tanto no hay que confiarse. Aunque, señala que "estamos en una fase con menos carga viral. Por ejemplo, en Guayas y Santa Elena se registra una demanda mucho menor de contagios".

"Las cosas están mejor en el tema de salud. Hemos aprendido a cuidarnos y tenemos que mantener las precauciones. Ahora viene el desafío de la reactivación económica, que es muy importante y necesitamos trabajar fuertemente en eso", sentenció. (PMB)