Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, manifestó este lunes que desde el primer momento solicitaron un actuar inmediato de las autoridades de justicia respecto al caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, mientras que 15 alcaldes de la alianza PSC-Madera de Guerrero iniciaron el proceso de destitución conforme lo dispone la ley. Explicó cómo se desarrollaría todo este proceso.

A su juicio, la provincia del Guayas no puede tener un prefecto con grillete. "No vamos a solapar ningún acto de corrupción, ninguna irregularidad. Cuando se elige a alguien es para que cumpla una filosofía de trabajo y no para que sea envuelto en acusaciones".

"Morales está herido en su credibilidad y legitimidad, y eso tiene una sanción política", sentenció al decir que pese a que no es afiliado del PSC participó como candidato de este movimiento y por ello el partido se pronuncia al respecto. (PMB)

Video de Telerama