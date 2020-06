1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 07 Junio 2020

El IESS vive dos crisis: Falta de liquidez por deudas del Estado y corrupción. ¿Cómo salvar la seguridad social?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sistema tiene un déficit de $529 millones en su presupuesto de salud, pero la corrupción podría alcanzar los $700 millones de perjuicio, mientras cada mes hay menos afiliados.

Además, se espera que en 2020 se pierdan 545.000 empleos formales lo que afecta directamente al sistema del IESS qué para diciembre apenas recibirá 2’817.805 en aportes.

Para abordar el tema, participaron en el programa Políticamente Correcto el exdirector del Hospital Carlos Andrade Marín, el periodista de investigación Christian Zurita y el director del Consejo Directivo del IESS Jorge Wated.

Wated inició el diálogo hablando de los allanamientos realizados en varias unidades del IESS y asegura que estos responden a las denuncias que realizó en su momento Paúl Granda. Alega que han encontrado pagos en el Hospital Teodoro Maldonado por $50 millones y sobreprecios de $30 millones.

Ante la pregunta de por qué no se denuncian con nombre y apellido las mafias en el IESS, dijo que para poder hacer aquello la Fiscalía debe intervenir. Además, está de acuerdo con la Comisión Nacional Anticorrupción de que “la corrupción es mucho más de los 600 contratos”.

Al respecto, Zurita expresó que la Fiscalía debe hacer un trabajo fuerte y decidido para sostener sus denuncias, mientras que el IESS tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor y transparentar su información.

Para el periodista la corrupción debe ser combatida diciendo los nombres de las mafias, porque hay que conocer las denominaciones de los contratistas que tiene el IESS. “La información abierta puede ser la mejor carta de presentación de la entidad a futuro”, alega.

Por su parte, Rodríguez sostuvo que el reparto político en el IESS es consecuencia de la Ley de Seguridad Social de 2001 y cree que mientras no se diseñe un sistema de compras adecuado, la mafia persistirá. A su juicio, esta entidad no ha sido manejada de forma técnica y quienes la dirigieron no tenían el perfil para hacerlo.

"La mejor forma de combatir la corrupción es denunciando y que haya condenas que signifiquen verdadero escarmiento", manifestó por su lado Jorge Wated. Mientras que Daniel Rodríguez que la única manera de salvar al IESS es con cambios estructurales de la mano de la OIT.

Segundo bloque

En un segundo segmento, participaron en el programa la especialista en Seguridad Social, Patricia Borja y el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, Rodrigo Ibarra, junto a Jorge Wated.

Ibarra explicó que del presupuesto del IESS de $8.100 millones: $5 mil millones están destinadas a las pensiones y $2 mil millones a salud. "Si en esta última hay sobreprecios del 20%, la corrupción se llevaría $400 millones al año".

Cree que el Gobierno, los asambleístas, empresarios y afiliados no tienen idea de la dimensión de la crisis actual. Además, sostuvo que el fondo de pensiones no sólo es insostenible, sino que ya puede perder liquidez.

En tanto, Borja manifestó que el informe de la OIT es pesimista, pues revela que en el mejor de los casos el fondo de pensiones durará unos pocos años. Además, expone que a la crisis actual hay que sumarle el incumplimiento del 40% del aporte estatal.

Ante todo esto, Wated respondió que la situación es difícil, pero el Gobierno se comprometió a que el IESS generará liquidez. Ya se ha reunido con el ministro de Finanzas para acelerar este proceso.

Finalmente, todos los panelistas plantearon posibles soluciones que con "voluntad" podrán ayudar a mejorar la situación de la Seguridad Social en Ecuador. (PMB)