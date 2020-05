Informe a la Nación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 24 Mayo 2020

Palabras más, palabras menos. El presidente Lenín Moreno aprovechó la emisión del Informe a la Nación, en cadena nacional, para insistir que la crisis exige un esfuerzo de todos, "quien más tiene tiene que hacer un mayor esfuerzo".

Según el mandatario, "el Gobierno ha hecho su parte". Recordó que él envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que los que tengan un ingreso seguro, así como las grandes empresas, contribuyan con su parte. Al final esta propuesta no tuvo la aceptación de todos los sectores legislativos. La retiré para asegurar la aprobación de la ley.

Dijo que no abusará de su facultad para objetar la ley. "Pero hoy, insisto al país, debemos buscar los mecanismos para que el que más tiene, aporte un porcentaje pequeño de esa riqueza en un momento de extrema necesidad, por ello aceptaré la propuesta que se discutió en el trámite de la ley, respecto de la facultad que me da la Constitución, que en casos de excepción, para quien gana más de 5.000 dólares al mes adelante un porcentaje de sus impuestos, así mismo le pediremos a las grandes empresas que no se han visto afectadas por la pandemia. Lo recaudado se destinará para proyectos de protección social y para el programa de crédito "Reactívate Ecuador". (jtr)