1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, manifestó que es la alianza CRE-Gobierno la que debe responder por las dos leyes últimas aprobadas en la Asamblea Nacional. "En la vida uno tiene que tener razones para votar a favor o en contra, no es un tema con quien se vota. Nosotros no podemos favorecer impuestos...", agregó.

"Cómo podemos votar por una reforma laboral que ha sido cuestionada por trabajadores y empleadores, necesaria sí, pero no planteada en la forma como se ha planteado, porque rebajar jornada es rebajar sueldos. Si bien hay que reducir el tamaño del Estado no se lo puede hacer con el sacrificio de inocentes en función de beneficiar a quienes no deben recibir remuneración por no ser necesarios ni útiles".

Otro de los argumentos que justifican su oposición a la Ley Orgánica de Ordenamientos de las Finanzas Públicas, es porque pretende legalizar el atraco a los fondos del Iess que pertenecen a los trabajadores públicos y privados.

Cómo se puede votar a favor de una ley que dice que el impuesto al valor agregado (IVA) de las ciudades, que es dinero de los ciudadanos, no se los entregue y eviten obras y servicios. Así mismo, cómo se puede votar para que no se les pague a contratistas del sector público.

Además, cómo se puede votar por una ley en donde las rentas que son de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) se las apropian. "De tal manera que de eso deben responder la alianza CREO-Gobierno, no nosotros. Usted me pide razones, ahí tiene razones".

El exalcalde reafirma que hacia donde se debe apuntar es hacia el crecimiento, menos impuestos más recaudaciones. "Eso está probado en el mundo, yo lo hice en Guayaquil. Bajé tres veces los impuestos en Guayaquil...".

Ahora, es necesario el equilibrio entre el Estado y la economía, más aún para que haya superávit es necesario que la economía supere al Estado, pero eso se busca de otra manera, con crecimiento, sin impuestos.

Sobre los cuestionamientos por las coincidencias de votos en la Asamblea Nacional con la bancada correísta, recordó que cuando dijo que "ser correísta no es un pecado, lo reafirmo hoy, dijo: los pecados son de Correa, no son de sus partidarios. Y a mí que no me asimilen al señor Correa que lo combatí cuando tenía el poder, mientras otros se agachaban a limpiarle los zapatos y que ahora se hacen los bravitos...".

Nebot pidió al periodista que lo entrevistaba en Radio Democracia que revise el debate de la ley humanitaria, del 27 de abril, ahí votan por los impuestos los que ahora dicen que por ellos no hay impuestos. "Quién va a creer que CREO y el Gobierno no quisieron poner impuesto. Ahí está el voto del señor (Homero) Castanier, ahí está el voto del señor (Fernando) Callejas, de CREO, junto al gobierno con los impuestos. Revise en cambio la sesión del 10 de mayo, segundo informe, de la comisión legislativa ahí está el voto de la señora (Doris) Solis, de Mauricio Zambrano del correísmo, votando con el Gobierno por los impuestos. "Ahí nadie se asusta, nadie dice nada. Ahí la ministra (maría Paula) Romo tiene un cierre en la boca.

Pero cuando los legisladores del correísmo, cambian de criterio, votan con nosotros contra los impuestos, entonces ahí sí hay un maridaje entre nosotros y el correísmo. "No mi amigo el pueblo no es tonto, el pueblo sabe quien lo defiende y quien lo ataca".

Lo importante no es con quien se vota, sino a favor del pueblo y su conveniencia. (Radio Democracia) (jtr)