Detalles Publicado el Jueves, 14 Mayo 2020

Ley de Finanzas Públicas que se debate hoy y la Ley Humanitaria son muy importantes para el país por lo que se espera su aprobación, expresó este jueves la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al sostener que sería muy grave que la Asamblea no le dé una salida al país por "intereses partidistas o electorales" que bloqueen ambas legislaciones.

La Ley de Finanzas Públicas busca de poner en orden en las finanzas, como Colombia o Perú lo hacen desde hace tiempo. "Esta Ley le hará bien al país en la coyuntura y en el futuro".

Mientras que la de Apoyo Humanitario plantea dos partes: una que es llegar a acuerdos con herramientas para adaptarse a lo que pasó y a lo que vamos a vivir; y otra que es lograr una recaudación que permita que los que más tienen ayuden a los que menos tienen

"Hasta no ver el resultado de la votación no me resultará fácil pensar que la Asamblea va a bloquear al país, que no se unirán frente a la adversidad", sentenció.

Por otro lado, habló sobre el accionar del COE nacional ante la pandemia del coronavirus. Para el 01 de junio se plantea la reapertura de los vuelos comerciales con frecuencias reducidas y ya muchos municipios están abiertos a una reapertura del sector productivo. (PMB)

Video de Teleamazonas