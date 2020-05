1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 13 Mayo 2020

Fernando Villavicencio, periodista investigador y principal denunciantes de los mayores casos de corrupción del correísmo, mencionó que él pensaba, los periodistas pensábamos, y como ciudadanos también, que tras la sentencia ejemplarizadora, "me refiero a la sentencia última -en plena pandemia- de castigar con 8 años de prisión del cabecilla de la banda criminal, me refiero a Rafael Correa, pesábamos los ecuatorianos que iban a enmendar, que abandonaban sus prácticas delictivas, pero ya vemos que no".

Recordó que un grupo de periodista investigadores, hace más de un año, entregaron al país cinco reportajes en donde se confirma que esta estructura criminal durante una década se tomó el sistema público de salud, entiéndase hospitales del IESS y del Ministerio de Salud.

Dijo que hace un año, en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el Hospital de Los Ceibos, se denunció cómo se materializó un acuerdo político entre el gobierno del presidente Lenín Moreno con caudillos, caciques políticos de Guayaquil, quienes tomaron control de los hospitales y generaron todo este sistema delictivo.

Tanto así que cuando llega el coronavirus se encuentra con un sistema de salud devastado por la corrupción. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa