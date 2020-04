1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

Para el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, es una locura cambiar de la etapa del aislamiento al distanciamiento sin tener las cifras reales de los contagios y fallecidos en Ecuador.

No se puede volver a una "falsa normalidad" si no se hecho un diagnóstico ni al 10% de la población que equivale a un millón 800 mil personas. En la provincia del Azuya tocaría hacer mínimo unas 100 mil pruebas de PCR para COVID-19 para pasar la siguiente fase, dijo al señalar que no quieren pasar por la misma "pesadilla" de Guayaquil en donde colapsó el sistema público.

En ese sentido, pide al Gobierno colaborar con al menos unas 50.000 pruebas para la provincia, que representaría el 5% de la población, manifestando que en 15 días se podrían tomar las muestras necesarias pero invirtiendo recursos en salud y no en pagos de servicios de la deuda externa. (PMB)