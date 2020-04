1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 15 Abril 2020

El COE intervino para que el Ministerio de Salud pueda volver a requerir a sus trabajadores administrativo, quienes se habían volcado al teletrabajo, manifestó la ministra de Gobierno María Paula Romo, al hablar que bajo esta modalidad seguirán quienes por su condición de salud los que se encuentran expuestos mayormente al riesgo de un contagio de Covid-19.

Celebró, por otro lado, que cada vez son menos las personas que acuden a las salas de emergencia o llaman para atención por presentar síntomas del coronavirus. Indicó que, de igual forma, el Gobierno cuenta con los reactivos suficientes para tomar las muestras necesarias e indicó que las pruebas rápidas son para las personas que superaron el virus y determinar si desarrollaron anticuerpos.

El aislamiento se mantendrá en el país, sin embargo, ciertas actividades comerciales o industriales podrán ir reanudándose poco a poco, excepto las clases en la Sierra y Amazonía que ya terminarán de forma virtual. "Por ahora, es necesario mantener el aislamiento".

Por último, dijo que los municipios no pueden hacer requisiciones, esto es una facultad excepional que la puede ejercer es el Gobierno y pidió a la ciudadanía a no creer en información falsa que circula en redes sociales: "el COE no autoriza ningún medicamento". (PMB)