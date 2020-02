Programa Veraz

Detalles Publicado el Lunes, 17 Febrero 2020

Los 'Millenials' son la generación que decidirán el futuro político del Ecuador, según las encuestas.

Para abordar esta temática participaron en el programa Veraz la abogado Bernarda Ordóñez junto al ingeniero Inty Grønneberg, el emprendedor Juan Carlos Holguin; la cantautora y actriz Ana Passeri; y el diseñador de políticas públicas, Gonzalo Albán.

Grønneberg inició el debate sosteniendo que los millennials representan el 44% del padrón electoral, lo que quiere decir que casi 1 de votos estará dirigido por la población entre 16 y 35 años. Explicó que los jóvenes están cansados de los discursos y retóricas vacías. "Nosotros buscamos acciones".

Passeri continuó afirmando que esta generación se inclina hacia los cambios porque están cansados de estructuras. En tanto, Albán agregó que los millenialls crecieron con crisis políticas, económicas y sociales por lo que son adversos.

Por su parte, Holguin dice que los millenialls representan la cuarta revolución industrial que trajo la tecnología consigo y ha llevado a la necesidad de cambios por parte esta generación interconectada, ya que no hay barreras. Mientras que Ordóñez agregó que los jóvenes no se quedarán con algo que no les gusta ni dé paz mental. "Somos una generación rápida y perseverante".

Para el político Santiago Cuesta, a los millenials y la generación Z no les gusta la confrontación política, y por eso quién va por este rumbo se aleja de obtener estos votos.

Los panelistas manifestaron que los millenials no pueden ser encasillados en que todos son iguales y no necesariamente alguien de esta generación votará por alguien de su misma edad. Hay que entender que este joven no sólo es de redes sociales, ya que confronta y busca acciones tangibles en cuanto a políticas públicas enfocadas en el desarrollo. (PMB)

