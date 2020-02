1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 14 Febrero 2020

Eduardo Francos, procurador judicial de Jorge Glas, explicó que en el caso Sobornos 2012-2016 o Arroz verde, no hay ningún delito, no hay el delito de cohecho. "Entregar dinero para la campaña (política), el que unas personas naturales o jurídicas, paguen a los acreedores de una campaña política no está tipificado como delito de cohecho...".

El profesor de Derecho Penal puso el siguiente ejemplo: "No todo soborno es cohecho. Si una empresa le entrega a un comisario de Policía 100.000 dólares a efectos de que quiere conseguir en el Ministerio de Salud un contrato, ahí no hay cohecho, porque no es propio del empleo u oficio del funcionario (comisario) de Policía para que actué así".

Según Franco, Rafael Correa no es un delincuente, es una persona que trabajó positivamente por el adelanto material y espiritual del Ecuador. Correa es un guía político de gran aceptación nacional.

En lo de fondo, dice Eduardo Franco "hay una conjura, es un montaje, una farsa, con el ánimo de sentenciar, no a Jorge Glas, sino a Rafael Correa para que no pueda participar en las elecciones del 2021". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa