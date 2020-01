Panel sobre la libertad de expresión

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 31 Enero 2020

El agua y el aceite. El uno anticorreísta confeso y el otro correísta a muerte. Los antecedentes entre el entrevistado y entrevistador hacían prever que la entrevista sería de alto octanaje. Luis Eduardo Vivanco, de La Posta y Orlando Pérez, de Telesur, ambos en las antípodas ideológicas, fueron los protagonistas de este panel que estuvo moderado por la periodista Licenia Espinel.

El tema que los congregó en Radio Pichincha fue: la libertad de prensa, información y expresión. El motivo: La Arcotel dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal.

Ambos comenzaron serios, tanteando el terreno, lanzando pequeños ganchos al mentón y sutiles dardos envenenados, pero al final la periodista lo sintetizó así. "Hubo respeto, no se han caído a golpes, no se han insultado, no se han tratado mal. Esa es la libertad, esa es la democracia. Aquí -en Radio Pichincha Universal- hacemos de la comunicación un ejercicio de libertad de expresión".

Primer round: pistola y pauta

Vivanco: Antes el Gobierno tenía la pistola apuntándote a la cien mientras ejercías el periodismo, ahora el Gobierno ha guardado la pistola en el cajón, pero el problema es que la pistola (Ley de Comunicación) sigue existiendo.

Pérez: El Gobierno no está garantizando la libertad de expresión. Aquí también entra la pauta, pues el Gobierno le da pauta a quienes están con ellos. "Hay unas formitas de pauta que no son precisamente la vía publicitaria". A ustedes a La Pauta se la dan a dedazo, sin concurso público.

Segundo round: censura

Vivanco: Orlando Pérez se queja de censura porque los actuales funcionarios no van a entrevistas a medios que le pueden resultar críticos, de ser cierto lo reprocho. Yo recuerdo que el expresidente Rafael Correa, en sabatinas, obligó y prohibió a los ministros acudir a medios críticos.

Pérez: Yo me opuse a la Supercom, pero Carlos Ochoa, con sus aciertos y errores fue linchado mediáticamente, acosado, vilipendiado en su honra. Rafael Correa nunca me llamó ni me dejé llamar cuando ejercía el cargo de Director de El Telégrafo

Tercer round: Odebrecht

Vivanco: La presa San Francisco, esa que hizo mal Odebrecht, que Correa tuvo reaserla.

Pérez: Hasta Ahora no sabemos si eso es así. Tendríamos que comprobarlo.

Vivanco: Carlos Pólit desvaneció la glosa a Odebrecht, ese el inicio de la corrupción de Odebrecht. "Las cosas completicas, no".

Pérez: "Completicas" te pido que sea lo que dices. Tú amigo Mauricio Rodas qué hizo con Odebrecht.

Cuarto round: tarados

Vivanco: Decir tarados a los que voten por Rafael Correa, es mi libertad de expresión. Tu amigo que está en ático nos decía bestias salvaje, perros hambrientos, recaderos del imperio...

Pérez: Si el pueblo por tarado o no tarado decide que regrese Rafael Correa, será porque el pueblo ecuatoriano decidió.

Quinto round: crisis

Vivanco: Hay una crisis del periodismo absoluta a nivel global. Eso los periodistas debemos entenderlo o nos arrastrará la ola.

Pérez: El periodismo está en crisis, y algunos periodistas estando en crisis entraron en una menopausia alargada, no salen de la menopausia. Eso es jodido. La verdad está siendo contada a medias.

Al final ambos coincidieron en que el periodismo está en crisis y que todos debemos participara para superar el escollo, de lo contrario seguiremos en un círculo viciosos. Fue una debate entre profesor y el alumno. (jtr)