Detalles Publicado el Viernes, 24 Enero 2020

El poder detrás del presidente’. Así titula el portal periodismodeinvestigación.com/La Fuente/Fundación 1000 Hojas, un reportaje sobre los entresijos del poder detrás del presidente de la República, y que pone -nuevamente- en primera plana las andanzas de Santiago Cuesta Caputi en los círculos del poder político.

Santiago Cuesta renunció el 19 de septiembre de 2019 al cargo de consejero personal del mandatario Lenín Moreno. Motivos familiares los llevaron a renunciar, dijo en esa ocasión.

“Desde entonces, todos pensaban que el exconsejero, honraría sus poderosas razones para dejar Carondelet y mantenerse lejos de los enfrentamientos políticos que afectaban a su familia y volvería a sus silenciosos negocios privados. Pero, en realidad Santiago Cuesta Caputi, nunca dejó el gobierno, solo hubo un movimiento escénico, un visillo que ocultaba el verdadero rostro del poder”, señala el reportaje.

Un audio, en poder del portal periodismodeinvestigación.com, retrata de cuerpo entero a Cuesta, “es un monumento a los excesos del poder, evidencian cómo Cuesta, que ya no es funcionario, alardea su capacidad de ser por demás influyente en el presidente Lenín Moreno y tomar decisiones importantes”.

En el audio se puede escuchar: “Yo soy de los pocos que puede decir que soy amigo de Moreno y que yo no trabajo para el Gobierno, yo trabajo para Lenín Moreno, ahora ya ni siquiera soy burócrata, sigo trabajando, sigo en la mesa chica, sigo yendo todas las semanas a Quito, trabajo con él tres días por semana, despacho todos los días con él”, dice Cuesta, mientras insiste que cuando se trata de resolverle los problemas a Lenín, él no pregunta, él actúa.

A Cuesta su condición de “amigo personal de hace 40 años” y consejero le ha permitido estar al frente de los sectores estratégicos, de la privatización de las empresas estatales e incluso de asegurar que sobre la Refinería Esmeraldas se construirá una nueva y proponer al empresario que lo hará.

Dice que no le gusta la corrupción, que la combate, y es por eso que cuando ve un acto de corrupción él no pregunta, “yo destituyo, después le cuento al presidente: presidente, me he comido a fulano, zutano… ya me he comido a varios…le digo señor presidente por esto, por esto”.

“Yo tengo el poder del presidente Moreno de volarle la cabeza a cualquier acto de corrupción”, dice Cuesta, y con ese poder, según él, llevó a Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia, con ese mismo poder protege a la ministra de Salud, Catalina Andramuño, quien fue sugerida por Paúl Granda para ese cargo, según la confesión del exconsejero.

Cuesta también menciona la cercana relación que mantiene con “Jhonny”, a quien ve como un hijo. Johnny es el yerno del presidente, quien habría nombrado al director de la Arcsa. (periodismodeinvestigación.com/La Fuente/Fundación 1000 Hojas)/ (jtr)