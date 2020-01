Caso Sobornos 2020-2016

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Enero 2020

María de los Angeles Duarte, exministra en el correato, llamada a juicio por el caso Sobornos 2012-2016, en el que se incluye al exmandatario Rafael Correa, dijo que no hay pruebas para llevarla a juicio, y recordó que en su gestión en el Ministerio de Transporte los contratos se dieron por licitación pública, todos.

Para la exfuncionaria es imposible en una licitación cometer un acto ilegal, y -por último- si fuera así la fiscal debió demostrarlo. "Hay varias personas que revisan las carpetas, decenas de participantes, a este señor se le obligó a hacer tal cosa, aquí está la prueba, aquí está el dinero, le dio el cheque, no hay nada. No hay una pericia de esos contratos, la Contraloría los revisó todos y no tiene ningún problema". (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa