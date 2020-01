Fueron incluidas en el veto del Ejecutivo, pero no están en proyecto de ley aprobado

Miércoles, 08 Enero 2020

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que las reformas al Código de la Democracia es un triunfo de la sociedad, pues activa la participación de las mujeres, combate la violencia política, le otorga al CNE mejores controles en el uso de los fondos de campaña y partidarios, transparentando los procesos electorales.

Atamaint dice estar conforme con el veto del Ejecutivo.

Sobre la eliminación de las circunscripciones electorales en Manabí, Guayas y Pichincha, cambios que no están incluidos en las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea Nacional, recordó que con base en la Constitución en el veto no se pueden incluir temas que no estén contemplados en el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional.

Atamaint considera que la Asamblea Nacional tendrá que decidir cómo actúa frente a este artículo (incluido en el veto) que no estuvo contemplado en el proyecto de ley aprobado por la Legislatura. (jtr)

