Detalles Publicado el Lunes, 05 Agosto 2019

Rafael Oyarte, constitucionalista, refirió que una fórmula a lo Cámpora, en Argentina, Alberto Fernández-Cristina Fernández, a propósito de una eventual candidatura vicepresidencial de Rafael Correa en las próximas elecciones generales en el 2021.

Explicó que Correa no podría ser candidato vicepresidencial porque no podría ejercer la subrogación. Una persona que ya fue presidente de la República por dos períodos, no puede serlo por un tercer período en virtud de ninguna fórmula, es decir no podría subrogar temporal ni definitivamente al presidente, por lo tanto la candidatura vicepresidencial también estaría vetada.

"La fórmula Cámpora no es posible en el Ecuador". Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, en estas elecciones va de candidata vicepresidente. (I-jt)

Fuente: Video/Ecuavisa