El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

Jaime Nebot dice que los periodistas sabemos su respuesta en torno a la posibilidad de una futura candidatura presidencial. Sin embargo, dos días antes de la consulta popular, que lo dejó sin posibilidad de una reelección a la Alcaldía a la que dijo ya la gente sabía que no volvería a candidatizarse, no dio un No ni un Sí cerrados a la posibilidad de una carrera presidencial.

Cuando usted asumió la Alcaldía de Guayaquil dijo que iba a hacer por Guayaquil lo que no pudo hacer por el Ecuador.

Y lo he hecho...

(Interrumpo) En su ejercicio, cada vez que se acercaba una elección se le preguntaba si iba a ser candidato presidencial y repetía que ‘No’. Ha pasado mucha agua bajo el puente y el ‘Si’ en la consulta (que él promovió) no le permitirá una reelección ¿podría ser que usted revea su decisión de no ir a unas presidenciales?

Si todavía no me voy ni de alcalde, así que todavía falta bastante agua por correr bajo los puentes. Gracias a Dios no tenemos sequía de caudales de río.

Entonces no hay un No definitivo. O ¿es también esta consulta el retiro político de Jaime Nebot?

Ya lo he dicho tantas veces que no quiero parecer necio. Yo voy a volverle a decir algo, una cosa es lo electoral y otra cosa es la vocación de servicio y yo, modestia aparte, sí he servido a los guayaquileños y a los ecuatorianos, que no la voy a perder hasta el día que me muera. Ese es un punto y el otro punto es: no se necesita ser ni alcalde ni presidente para servir al país, se necesita cumplir con el deber de cada uno desde la posición privada o pública que uno ocupe y yo eso nunca lo he rehuido, no lo voy a rehuir jamás.

Entonces no hay un No ni un Sí. Sino la decisión de seguir sirviendo al país, todavía... (interrumpe)

Tengo la misma decisión que he tomado hace mucho tiempo. Ya no le voy a decir nada porque antes la pregunta era por la Alcaldía ahora como ya saben que la Alcaldía, si gana el Sí como espero (la entrevista fue realizada el 2 de febrero), no podré ser candidato a alcalde, y yo estoy a favor de la reelección, yo de lo que no estoy a favor es de la eternización de una persona en un cargo público.

Pero, podría ser candidato a otra cosa, como dice de Rafael Correa...(interrumpe con su respuesta)

Despacio, despacio, todo el mundo, despacio. Esa es una posición clara de mi parte, ok... ya veo por dónde viene esto, ¿si voy a ser candidato a presidente?, usted ya sabe la respuesta.

Tras un Sí, ¿Rafael Correa pierde posibilidad de participación política?

Yo no creo.

Fuente: El Universo