El Universo de Guayaquil

Sábado, 06 Enero 2018

Como presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la oficialista (del ala morenista) María José Carrión ratificó la convocatoria a sesión para este domingo, donde “probablemente” se discuta y resuelva si continúa o no el juicio político a Jorge Glas.

Este viernes, en la sesión de la Mesa, Carrión bloqueó dos intentos que surgieron de las filas de Alianza PAIS, tanto de los correístas (Hermuy Calle) y morenistas (Daniel Mendoza) para suspender el juicio político contra Glas una vez que el Ejecutivo envió la terna para reemplazarlo.

La legisladora aclaró que no era motivo de la reunión, sino recibir las pruebas de cargo de los asambleístas interpelantes de Glas. Al término de la jornada dijo que se mantiene en firme la convocatoria a la sesión de mañana, a las 10:00, para recibir las pruebas de descargo del acusado, y que “probablemente”, en esa sesión se discutirá si continúa o no el juicio.

Calle afirmó que no cabe continuar con el juicio porque la Constitución no contempla el enjuiciamiento político a un exvicepresidente y advirtió que hasta podría avizorarse una abrogación de funciones de quienes forman parte de la comisión de Fiscalización porque están haciendo algo que no determina la Constitución.

Mendoza apoyó la tesis de Calle y pidió a los acusadores de Glas que se refieran a él como exvicepresidente porque su ausencia definitiva de ese cargo está ejecutada desde el 3 de enero pasado.

Aclaró que no está en contra de que “la verdad prevalezca”, sino en contra de dejar un “vestigio de ilegalidad” a la designación de una nueva vicepresidenta; por lo tanto, agregó, la Comisión debe elaborar un informe y suspender el juicio.

Carrión advirtió que la Comisión no puede “de oficio” actuar y abrogarse las funciones que le corresponde al Pleno de la Asamblea; por tanto, “cuando se configure y luego de que la Asamblea conozca y nomine una nueva persona para la Vicepresidencia, discutiremos esto”, sentenció.

En la cita de ayer, los legisladores de oposición Roberto Gómez, Rina Campain, Jeannine Cruz y Homero Castanier (CREO); Raúl Tello (BIN); y Henry Cucalón (PSC-MG) presentaron sus argumentos políticos y pruebas en el proceso del juicio político.

Todos coincidieron en que el juicio político a Glas por cohecho, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito debe continuar, pues argumentaron que el proceso se inició antes de producirse la cesación del acusado como vicepresidente de la República. Además indicó que la Asamblea no puede perder su facultad de fiscalizar.

Gómez pidió que en el proceso de juicio a Glas se pida al presidente de la Asamblea, José Serrano (AP-morenista), que oficie a todas las instituciones para que remitan a la comisión los documentos requeridos para comprobar la responsabilidad política de Glas.

En la tarde, la Comisión tenía previsto recibir la comparecencia del fiscal general, Carlos Baca, solicitada por la oposición, para que informe sobre la situación de las investigaciones que desarrolla contra Glas.

